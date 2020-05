«L'alba è nuova»: ecco il video per promuovere le bellezze della Basilicata

Un invito a venire in Basilicata e a trascorrervi le prossime vacanze estive, riscoprendo le bellezze della regione dopo l’emergenza Covid. Così Federica Fittipaldi, responsabile animazione territoriale del Gal «La cittadella del sapere», spiega il senso del video-promo «L’alba è nuova. Il cuore della Basilicata ti aspetta» che da pochi giorni è sul web e fino ad agosto spopolerà sui canali social.

Com’è nato il progetto?

«Da un forte desiderio di promuovere il territorio lucano sui nuovi mezzi di comunicazione più efficaci ed utilizzati. Un progetto reso possibile grazie alla gratuita disponibilità di alcuni professionisti, da Rvm Broadcast che ha curato la promozione, a Margherita Sarli per i testi, mentre la voce ci é stata prestata da Eva Immediato»

Altre iniziative in cantiere?

«Prima dell’emergenza stavo lavorando sull’attuazione di due azioni relative alle aziende agroalimentari. Una riguarda la costituzione ed il funzionamento delle microfiliere che mira a favorire ed incrementare la capacità di fare rete e migliorare le performance delle aziende locali, stimolandone l’imprenditorialità».

Di cosa si tratta?

«E’ un’azione a bando che prevede un sostegno in conto captale sia per l’investimento di carattere immateriale sia di carattere materiale. L’altra riguarda la realizzazione e la promozione dell’Itinerario dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si tratta di un progetto condiviso e realizzato con l’Ente Parco del Pollino, la Comunità del Cibo e l’Alsia Pollino, volto a sperimentare un nuovo modo di operare in rapporto con l’economia locale, garantendo il necessario affiancamento al sistema produttivo esistente, agli enti pubblici territoriali, ai promotori di nuove imprese e a tutti gli attori locali. Ovviamente, a seguito dell’emergenza sanitaria, ci siamo fermati ad analizzare le esigenze dei nostri beneficiari ed in particolare delle aziende non solo agricole, ma anche extra agricole, come quelle operanti nel settore dell’artigianato artistico e, soprattutto turistico. Per questo abbiamo avviato una rimodulazione del nostro Piano di Azione, prevedendo dei piccoli sussidi per tutte le aziende del nostro territorio attraverso procedure più celeri e snelle. Nei prossimi mesi continueremo le nostre azioni di promozione del territorio sperimentando nuove modalità».