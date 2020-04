Regione Basilicata, task force attività produttive incontra ordini professionali

POTENZA - La «Task force attività produttive» della Regione Basilicata ha analizzato «i contributi ricevuti da parte delle associazioni di categoria e degli ordini professionali» e «procederà nei prossimi giorni alla convocazione di tavoli congiunti, rigorosamente online su piattaforma messa a disposizione da Sviluppo Basilicata, per definire le azioni da adottare oltre ai provvedimenti già posti in essere dal Dipartimento e deliberati dalla Giunta regionale" sull'emergenza coronavirus.

La Task force - istituita dall’assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo, coordinata da Dina Sileo (Lega) e Vincenzo Acito (Fi), e composta da Gianni Perrino (M5s) e Mario Polese (Iv) - ha anche deciso «la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti di Sviluppo Basilicata, contributi a fondo perduto per le imprese con uno o più dipendenti» che «implementeranno un piano aziendale di smart working» e concessione «di piccoli prestiti volti a garantire - è scritto in una nota dell’ufficio stampa del Consiglio regionale - liquidità e possibilità di investire nella convinzione che, ora più che mai, è importante l’accesso al credito ma è altrettanto importante che le imprese non perdano la volontà e la possibilità di investire poiché è solo in questa prospettiva che il nostro tessuto economico può gettare solide basi per una rinascita della quale la Regione vuole farsi sostenitrice».