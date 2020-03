Coronavirus Basilicata: 18 nuovi contagi in 24 ore, 144 in totale. Terza vittima: era ricoverata al San Carlo

La task force regionale della Basilicata comunica che in tutta la giornata di ieri, 26 marzo, sono stati processati 208 tamponi per l’infezione da Covid-19. Di questi 190 sono risultati negativi e 18 positivi. I nuovi positivi sono così distribuiti: Avigliano 1, Villa d’Agri 1, Montemurro 2, Potenza 5, Rapolla 1, Tramutola 2, Matera 2, Policoro 2, Valsinni 2.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 144 su un totale di 1254 tamponi analizzati. Registrato un primo caso di guarigione. In Basilicata ci sono 103 persone in isolamento domiciliare e 37 ricoveri di cui 15 in terapia intensiva.

Un’anziana è la terza persona morta in Basilicata per cause legate all’epidemia di coronavirus. La donna è morta nella tarda serata di ieri nell’ospedale San Carlo di Potenza dove - secondo quanto si è appreso - era ricoverata da alcuni giorni.