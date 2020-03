Basilicata, una «social card» per i non abbienti

POTENZA - «Social Card Covid19»: è il nome scelto dalla Regione Basilicata per un’iniziativa «dedicata esclusivamente a quanti soffrono - perché senza alcun sostegno - questo periodo di crisi». Lo ha annunciato il presidente della Giunta lucana, Vito Bardi, specificando che è stato deciso «per ora» uno stanziamento di 2,5 milioni di euro.

In una nota diffusa dall’ufficio stampa, Bardi ha inoltre sottolineato che i fondi «serviranno a dare sostegno concreto a quanti sono in cura ai servizi sociali. Nuclei familiari che sono sulla soglia della povertà e che questa crisi rischia di buttare nella disperazione». Si tratta, ha aggiunto il governatore lucano, «di una prima misura: è un primo intervento tampone che secondo i nostri calcoli darà una risposta a circa cinquemila nuclei familiari, per un contributo medio, per una famiglia composta da cinque persone, di 800 euro. Studieremo inoltre - ha concluso Bardi - altri interventi per aiutare chi è in difficoltà, perché, l’impegno è di non lasciare nessuno indietro: da questa crisi usciremo tutti insieme».