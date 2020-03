Potenza, un altro positivo al COVID 19: è un pugliese. Camera di commercio chiusa fino al 25

Il presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Michele Somma, ha disposto la chiusura, dal 16 al 25 marzo 2020, della sede legale dell’ente, a Potenza, per «la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, facendo fronte a una situazione di straordinaria urgenza ed emergenza e in considerazione di quanto previsto dal Dpcm dell’11 marzo».

Oltre alla chiusura della sede potentina in Corso 18 agosto, Somma ha anche disposto, è scritto in una nota, la chiusura delle sedi operative di Potenza (via dell’Edilizia) e Matera (via Lucana) nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, fino al 25 marzo 2020, e salve successive determinazioni, garantendo l'accesso ai servizi e agli uffici nelle giornate di lunedì 16, giovedì 19 e lunedì 23 marzo 2020 «per non recare pregiudizio alle attività indifferibili da rendere in presenza». Tutte le indicazioni per i casi di necessità e di urgenza, e i servizi fruibili con procedure online attraverso piattaforme digitali sono consultabili sul sito web della Cciaa.

Intanto, altri 12 tamponi sono stati esaminati nella tarda serata di ieri nell’ospedale «San Carlo" di Potenza e uno di essi è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la task force della Regione Basilicata. Il tampone positivo è quello di un cittadino pugliese che, «a causa della chiusura dell’ospedale di Altamura, per protocollo, è stato controllato dai sanitari dell’ospedale 'Madonna delle Grazie di Matera». La task force ha spiegato che il paziente si trova in Puglia, «dove segue le procedure previste». Gli altri undici tamponi, tutti negativi, sono stati fatti su cittadini lucani.