Coronavirus, restano 10 i positivi in Basilicata

POTENZA - Sono tutti negativi al coronavirus i dieci tamponi analizzati oggi nell’ospedale San Carlo di Potenza. La task force regionale ha inoltre comunicato che "altri sette tamponi verranno analizzati in serata» e che «i risultati verranno resi noti quando disponibili». In Basilicata i contagi riscontrati finora sono dieci.

IN CITTA' CHIUSI PARCHI - A causa dell’emergenza Coronavirus, il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), ha disposto l’interdizione dell’accesso ai parchi e ai giardini pubblici. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale.

Due giorni fa, su Facebook, Guarente aveva segnalato assembramenti nel parco fluviale del Basento, una delle aree adesso interdette. Il provvedimento «si è reso necessario verificato che - è scritto nel comunicato - nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerosissime segnalazioni circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento emanate dalla Autorità di Governo, con particolare riferimento a parchi e giardini».