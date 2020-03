Potenza, no agli assembramenti lungo il parco fuviale

POTENZA - Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha chiesto alle forze dell’ordine di intervenire nel parco fluviale del Basento, il fiume che scorre alla periferia del capoluogo lucano, per applicare sanzioni ai cittadini che formano gruppi che mettono in pericolo la salute pubblica.

Sul suo profilo personale di Facebook, Guarente ha pubblicato una foto in cui si vedono molto persone che, oggi pomeriggio, passeggiano o corrono sul lungofiume: «Il problema - ha spiegato Guarente - sono gli assembramenti. Dobbiamo - ha aggiunto il sindaco - tutti stare a casa». Le persone che non rispettano le prescrizioni del Dpcm, ha scritto Guarente, sono "strafottenti e incoscienti» per loro e «per gli altri».