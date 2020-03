Coronavirus in Basilicata, rinviata laurea honoris causa a Yunus

POTENZA - A causa dell’emergenza Coronavirus, è stata rinviata a data da stabilire la cerimonia di attribuzione della laurea honoris causa dell’Università della Basilicata al premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus.

La decisione sulla cerimonia, che era prevista per venerdì prossimo, 6 marzo è contenuta nella nota inviata alla comunità accademica dalla Rettrice, Aurelia Sole, dopo che il Governo ha sospeso le attività didattiche delle scuole e delle università da domani e fino al 15 marzo.

Nella nota - diffusa dall’ufficio stampa dell’Ateneo - la Rettrice ha specificato che «agli studenti non è consentito l'ingresso negli spazi dell’Ateneo» e che «sono inoltre rinviate, fino alla stessa data, le sedute di laurea e gli esami», mentre «le attività amministrative e di ricerca proseguono regolarmente, con le precauzioni sanitarie e comportamentali già individuate nei precedenti avvisi e Dpcm».

Sole ha infine «ringraziato la comunità universitaria per la responsabilità dimostrata in queste settimane, certa che continuerà a garantire collaborazione e comprensione per affrontare al meglio questo momento di criticità nazionale».