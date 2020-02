Avigliano, esplosione in casa: ustionata una donna di 90 anni

A causa di un’esplosione - avvenuta per cause in fase di accertamento e che ha provocato un incendio - ad Avigliano (Potenza), una donna di 90 anni ha subito ustioni in diverse parti dal corpo. Sul corpo sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito l’anziana all’ospedale San Carlo di Potenza.