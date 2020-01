Rionero in Vulture, Centro Oncologico riceve donazione per ricerca su un tumore raro

Il 2020, per l’Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) «si è aperto all’insegna della solidarietà e della beneficenza": Orchestra per la Vita onlus, associazione per il finanziamento della ricerca e lo studio del sarcoma epitelioide, ha donato diecimila euro al Centro oncologico lucano «per sostenere un progetto di ricerca mirato su questo tipo di tumore raro».

L’associazione, tramite la presidente Leda Berto - secondo quanto reso noto in comunicato - ha «deciso di sostenere la ricerca dell’Irccs Crob con la speranza di poter arrivare presto all’identificazione di una cura efficace e per dare una speranza a quanti si trovano a combattere con questo tumore raro. Una precedente donazione, effettuata lo scorso giugno, ha permesso l'avvio nei laboratori di ricerca del Crob delle specifiche attività di ricerca, con la messa in coltura di cellule di sarcoma epitelioide e i primi test con diversi farmaci innovativi. L’ulteriore finanziamento permetterà di approfondire gli studi effettuati finora allo scopo di identificare un farmaco che sia efficace sul sarcoma epitelioide senza danneggiare eccessivamente i tessuti sani».

«Il sarcoma epitelioide - ha spiegato il direttore scientifico dell’Irccs Crob, Alessandro Sgambato - è una neoplasia rara di origine connettivale, recidivante e caratterizzata da un elevata capacità metastatica che colpisce prevalentemente i giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 39 anni, da cui la denominazione di tumore del giovane adulto».