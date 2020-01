Lavello, degenera il litigio: 51enne accoltella 40enne, ridotto in fin di vita

LAVELLO - Degenera il diverbio tra due indidividui ed uno dei due finisce in gravi condizioni in ospedale. L'altro individuo, un 51enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato di omicidio.

Al culmine di una lite cominciata per motivi banali, l’uomo ha colpito il rivale, di 40 anni, con una coltellata al collo: la prognosi per il ferito, ricoverato nell’ospedale di Melfi, è riservata. Il litigio è cominciato in un bar, davanti al proprietario del locale e ad alcuni avventori, ed è proseguito sul retro, dove è avvenuto il ferimento. Dopo aver colpito il rivale, l’uomo è scappato ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai carabinieri. Finora sono state senza esito le ricerche del coltello usato per il ferimento.