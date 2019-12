Potenza, arriva Al Bano e lancia l'appello: «Più alta velocità al Sud»

POTENZA - Al Bano, accompagnato dai rappresentati dell’associazione «L'isola che non c'è» di Latiano, a Potenza, ha incontrato in serata il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e gli assessori lucani Donatella Merra, Francesco Cupparo e Gianni Rosa «per lanciare il suo appello rivolto all’Europa per una più efficace alta velocità anche al Sud Italia».

Domani sera Al Bano sarà sul palco di Potenza per la trasmissione di Rai 1 «L'anno che verrà». «Vogliamo - ha detto il cantante - viaggiare alla stessa velocità di tutti gli europei perché anche noi abbiamo scelto di essere europei».

Bardi ha poi aggiunto che la Regione Basilicata «punta al difficile lavoro di rafforzamento delle infrastrutture, spendendo tutte le energie possibili per sollecitare Ferrovie dello Stato, Anas e tutti gli altri enti proposti ad imprimere una forte accelerazione alle opere già pianificate, ma anche alla progettualità di quelle infrastrutture necessarie a rendere più velocemente raggiungibili i nostri territori. Ho già formulato nei giorni scorsi a Matera queste richieste al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e contiamo - ha concluso il governatore lucano - di approfondire al più presto questi argomenti in maniera più puntuale».