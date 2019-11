La dea bendata bacia un ignoto potentino: vinto un milione di euro

POTENZA - La dea bendata bacia un ignoto potentino. Vinto nella città capoluogo un milione di euro con il gioco di Lottomatica Millionday. L’ultimo week end è stato particolarmente fortunato, infatti sabato 23 novembre la dea bendata ha regalato nello stesso giorno ben due vincite da un milione di euro a Potenza e Marsala. I fortunati giocatori hanno indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro ciascuno giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare entrambe le cinquine vincenti sono stati: 6, 11, 13, 18 e 24. La vincita di Marsala (TP) è stata realizzata nella ricevitoria di Vincenzo Sardo in Contrada Berbarello 479. Per quanto riguarda la vincita a Potenza, l’Ufficio Stampa di Lottomatica non è stato autorizzato a diffondere il nome del punto vendita. L’unico dato certo che si conosce è che si tratta di uan ricevitoria della città e non dei comuni del comprensorio.

Con le due vincite di sabato scorso sale a 85 il numero delle vincite da un milione di euro dal lancio del gioco, che ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 211 milioni di euro, con 25.024 vincite da 1000 euro.