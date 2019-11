Fca, il premier Conte in Basilicata in visita alla Sata di Melfi

MELFI - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è arrivato poco fa nello stabilimento Fca di Melfi. Il premier stamani parteciperà all’Assemblea pubblica dell’Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, durante la quale ci sarà anche l’intervento di Pietro Gorlier (Chief operating officer Europa, Middle East, Africa di Cfa).

Il premier - che continua a mostrare grande attenzione per il Sud - torna per far visita, questa volta, ad uno dei più importanti stabilimenti del gruppo Fca: la Sata di San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza, dove si realizzano i modelli Jeep Renegade e 500X e da cui, il prossimo anno, partirà una nuova versione della Compass.

Selfie e foto con gli operai per il premier Giuseppe Conte all’arrivo nello stabilimento Fca di Melfi. Il presidente sta visitando il reparto lastratura della fabbrica lucana dove si producono 500X e Jeep Renegade.

All’incontro, che inizierà intorno alle 11.30, alla presenza anche del governatore della Basilicata, Vito Bardi, interverranno oltre al premier, il presidente dell’Anfia, Paolo Scudieri, il direttore operativo di Emea-Fca, Pietro Gorlier ed il presidente del settore Commercial and Specialty Vehicles di Cnh Industrial, Gerrit Marx. Il presidente del Consiglio, nel corso della giornata, sarà inoltre accompagnato dal management aziendale per un tour nei vari reparti dello stabilimento, ma anche nella Plant Academy, il laboratorio creato nel 2015 ed interamente dedicato alla ricerca e al test di nuove soluzioni che permettono di migliorare l’efficienza dell’intero sito produttivo e di renderlo flessibile rispetto all’introduzione di nuove tecnologie. Lo stabilimento di Melfi, del resto, si muove verso la transizione all’elettrificazione della Jeep Renegade e Compass nella versione Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Phev): una tappa fondamentale verso i veicoli a batteria (Bev) dal punto di vista industriale. Nel mondo sindacale, intanto, l’auspicio è che il presidente Conte dia spazio non solo alla Fca, ma anche alla base produttiva. «Il premier Conte non faccia come tutti i suoi predecessori. Non incontri solo l’azienda, ma tutte le delegazioni dei lavoratori». Questo, l’appello lanciato al presidente del Consiglio Conte dalla Fiom-Cgil e dalla Cgil. Per il segretario regionale della Cgil Basilicata, Angelo Summa, per Michele De Palma e Mariano Carboni della segreteria nazionale Fiom-Cgil e per il leader della Fiom lucana, Gaetano Ricotta, il governo nazionale «dovrebbe aprire un tavolo affinché Fca, prima della fusione con Psa, garantisca gli investimenti necessari a lanciare i nuovi modelli e l’occupazione». Il segretario regionale della Uil, Carmine Vaccaro si esprime attraverso una lettera aperta. «La sua visita - sottolinea il sindacalista - si carica di aspettative e significati»