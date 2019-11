Potenza, nel rione Malvaccaro inaugurata la nuova chiesa di Santa Chiara

POTENZA - Ha un’aula liturgica di oltre 400 metri quadrati la chiesa di Santa Chiara che è stata inaugurata, a Potenza, al rione Malvaccaro, dove si trova in posizione elevata, come «una vela spiegata».

Ai fedeli è stata mostrata una reliquia di Santa Chiara che sarà inserita nell’altare in pietra che sarà collocato al centro del presbiterio.

La chiesa - è stato spiegato - è stata costruita con i fondi dell’otto per mille, con una spesa di 3,2 milioni di euro: ha una copertura in legno lamellare, riscaldamenti a pavimento, e "tecnologie di avanguardia». Oltre alla chiesa sono stati inaugurata la canonica e alcuni locali parrocchiali.