In casa fucili e piante di cannabis: arrestato 31enne nel Potentino

Detenzione di armi clandestine, possesso abusivo di armi e munizioni, coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: sono le accuse mosse nei confronti di un uomo di 31 anni, arrestato a Chiaromonte (Potenza) dai Carabinieri.

Nei pressi della casa rurale dell’indagato, i militari hanno trovato cinque piante di cannabis, alte in media un metro e mezzo. Nell’abitazione e nei depositi agricoli sono stati trovati tre fucili da caccia, due dei quali privi di marca e con il numero di matricola cancellato, e 254 cartucce di vario calibro. Verifiche sono in corso sulla provenienza del terzo fucile, il cui numero di matricola non era cancellato. Nella casa di Senise dell’uomo, infine, i Carabinieri hanno trovato 210 grammi di marijuana.