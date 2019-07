Teana, travolto da trattore mentre lavorava i campi: morto 77enne

POTENZA - Travolto - per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri - da un trattore con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà, stamani, a Teana (Potenza), è morto un uomo di 77 anni. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 "Basilicata» ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.