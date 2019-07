Potenza, l'idea del sindaco: «Da oggi saremo una città in fiore»

POTENZA - Nei prossimi giorni il capoluogo lucano sarà «invaso» dai fiori che «abbelliranno la città». L'iniziativa dell’amministrazione comunale «Potenza in fiore» è stata presentata nel pomeriggio dal sindaco Mario Guarente e dall’assessore all’ambiente, Alessandro Galella: «Vogliamo dare il buon esempio, come abbiamo fatto nei giorni scorsi - hanno detto ai giornalisti - con i balconi delle sedi municipali del centro storico che ora sono pieni di fiori. E vogliamo soprattutto lanciare un messaggio affinché tutti rispettino il verde e più in generale rispettino la città, cominciando proprio dalle piccole cose e non distruggendo, ad esempio, le fontane comunali».

Su Facebook il Comune - che ha investito circa mille euro per l'acquisto di piante e fiori - lancerà un concorso per il balcone fiorito più bello della città. Per i premi, ha specificato il sindaco, si stanno valutando anche possibili sgravi fiscali. Galella ha poi annunciato che sarà rivisto e sarà reso più stringente il regolamento per l’assegnazione di aiuole comunali ai privati. «L'obiettivo di questa amministrazione comunale - ha sottolineato l’assessore - è quello di dare decoro e splendore alla nostra città».