Getta 2 micini nel cassonetto: scoperto e denunciato

Micini gettati nel cassonetto dei rifiuti. Un gesto non certo edificante. È successo a Potenza dove la polizia locale ha scoperto il responsabile.

Infatti il nucleo «Decoro urbano» della Polizia locale, nell’ambito dell’attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, ha identificato e denunciato un uomo di 54 anni che aveva gettato nel cassonetto due gattini con un’età di circa un mese.

I piccoli animali sono stati recuperati e affidati alle cure del veterinario presso il Canile comunale. Il colpevole, identificato anche grazie all’ausilio delle telecamere, rischia una pena fino a un anno di reclusione o un’ammenda fino a 10 mila euro.

I controlli rientrano nell’attività posta in campo dalla Polizia locale, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che proseguirà nei prossimi giorni, in particolar modo nel centro storico.