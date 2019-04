Troppi ritardi: domani Coldiretti Basilicata scende in piazza

Coldiretti Basilicata scenderà in piazza domani, 12 aprile, alle ore 10.30, nel centro storico di Potenza. In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’organizzazione di categoria lucana è specificato che in piazza Mario Pagano sono «attesi cento trattori e 1.500 agricoltori provenienti da tutta la regione» per manifestare contro «i troppi ritardi nella erogazione dei premi comunitari, il blocco di alcuni bandi utili allo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale ed i ritardi nella istruttoria dei bandi del Psr Basilicata per le poche risorse umane a disposizione».



Coldiretti protesterà anche contro «lo scarso coraggio nell’affrontare temi quali la fauna selvatica, compresa la gestione all’interno delle aree Parco, che mette a rischio non solo gli agricoltori e l’agricoltura ma anche i cittadini, per i ritardi nell’approvazione di leggi fondamentali per il settore, dall’agriturismo agli Usi civici, dal regolamento delle fida pascolo alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo con la previsione di una corretta convivenza tra le due attività più antiche praticate in Regione (allevamento estensivo e gestione sostenibile dei boschi), dall’agricoltura sociale alla gestione multifunzionale dell’agricoltura lucana».



«Saremo in piazza - hanno evidenziato i dirigenti lucani della Coldiretti - per denunciare la troppa disattenzione rispetto alle infrastrutture, compreso quelle irrigue, alla manutenzione del territorio ed alla prevenzione dai fenomeni di dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici e la superficialità nella tutela dell’ambiente e del territorio, dal petrolio all’eolico selvaggio».