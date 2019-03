Basilicata, in arrivo 5 mln per un nuovo Hospice a Potenza

POTENZA - La giunta regionale della Basilicata ha destinato circa cinque milioni di euro - da fondi del Po-Fesr Basilicata 2014-2020 (3,9 milioni) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc, 1,1 milioni di euro) - per la realizzazione di un nuovo Hospice nell’ospedale San Carlo di Potenza.

Il progetto sarà realizzato entro la fine del 2023, con un nuovo immobile nell’area del padiglione «E», con collegamento all’ospedale attraverso un percorso interno: sono previsti 12 posti letto, in una struttura su due livelli, con una superficie complessiva di circa 1.600 metri quadrati. Le camere di degenza saranno tutte singole «e dotate dei comfort necessari - è scritto in una nota - per garantire un ambiente familiare con possibilità di permanenza dei parenti a stretto contatto con il paziente. Inoltre, le camere saranno dotate di un terrazzo con un piccolo giardino privato. La centralità delle esigenze del malato che usufruirà delle prestazioni, il rispetto e la tutela della privacy e della dignità della persona malata sono i cardini dell’intervento finanziato dalla Regione».

L’iniziativa «nasce dall’esigenza di realizzare una nuova struttura per le cure palliative capace di garantire un miglior livello di confort e di privacy degli ospiti e dei loro familiari», per «rispondere alle necessità assistenziali degli ospiti che vivono una fase ultima di vita e che, oltre al controllo dei sintomi, devono avere un ambiente il più confortevole e il meno medicalizzato possibile».