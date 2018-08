La giornalista lucana Carmen Lasorella ha annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni regionali in Basilicata a capo di una lista trasversale che si chiamerà «LuCi», acronimo di «Lucani Insieme». I componenti della compagine - che sarà istituita in forma di associazione di scopo politico e che si autofinanzierà con contributi volontari - non sono stati ancora definiti, ad eccezione degli imprenditori Luigi Padula (potentino, che aveva partecipato alle ultime primarie nel centrosinistra nel capoluogo regionale) e Gregorio Bronzino, originario di Grassano. Gli stessi, che hanno accompagnato l’ex inviato della Rai alla conferenza stampa da Mondadori Bookstore a Potenza. Lasorella ha evidenziato che non farà «alleanze che con chi ha portato questa terra alla situazione di degrado in cui si trova. Gli altri partiti? Noi - ha ribattuto - siamo vicini alla comunità lucana e puntiamo su competenza, passione e idee». La giornalista ha sottolineato che «la scelta civica è necessaria nel momento in cui la politica si dimostra inadeguata e colpevole».