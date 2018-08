Sanzioni per circa 50 mila euro sono state decise dai Carabinieri per la tutela ambientale di Potenza durante controlli eseguiti in un impianto per la produzione di calcestruzzo e in una cava, dove sono state riscontrate violazioni alle norme sulla tutela dell’ambiente. Le verifiche dei militari hanno riguardato anche impianti della provincia di Matera. Nella ditta che produce calcestruzzo, i Carabinieri hanno accertato «violazioni relative alla gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici"; nella cava l’attività andava avanti nonostante «autorizzazioni scadute di validità».

Nel Materano è stata sequestrata «una vasta area, in partite di proprietà pubblica ed occupata abusivamente», diventata una discarica. I Carabinieri vi hanno trovato «considerevoli quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non». Il gestore è stato denunciato per violazioni alle norme ambientali.