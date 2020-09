Putignano, l'orto scolastico premiato dal Wwf

L’Istituto comprensivo «De Gasperi-Stefano da Putignano» vince con i suoi orti didattici il quarto concorso nazionale, indetto dal Wwf, «Urban Contest», per le scuole.

Con il progetto «Coltivare la terra per coltivare pensieri» l’Istituto di Putignano si è guadagnato un bel secondo posto tra gli otto selezionati dal Wwf Italia. La maggiore associazione ambientalista italiana, fondata da Fulco Pratesi nel 1966, che fa parte della grande organizzazione mondiale dedicata alla conservazione della natura, ha quindi premiato gli sforzi dei bambini della città del Carnevale.

Nonostante l’emergenza Covid, le scuole di 10 regioni hanno partecipato alla gara, presentando progetti mirati a trasformare i cortili di cemento in aree verdi, per imparare il valore della natura.

Alla scuola guidata dalla dirigente Mariana Buttiglione sarà attribuito un premio in denaro per cofinanziare le attività didattiche nei giardini.

«È sicuramente un riconoscimento importante», ammette con un pizzico di orgoglio il maestro Pinuccio Polignano, fautore del progetto premiato «Coltivare la terra per coltivare i pensieri». «È un progetto - aggiunge l’insegnante tutor - che abbiamo avviato già da tre anni, coinvolgendo tanti alunni della nostra scuola primaria e secondaria, recuperando a uso didattico alcune aree perimetrali di tre plessi. Abbiamo coinvolto l’intera comunità scolastica e preziosi sponsor come EcorNaturaSì, La Biottega, l’associazione L’Isola che non c’è».

Alunni, insegnanti e genitori hanno accolto la bella notizia del premio con entusiasmo e con gratitudine nei confronti del Wwf. Tutti insieme, anche quest’anno continueranno a realizzare gli orti didattici, avendo già preparato la terra. Presto pianteranno e seguiranno la crescita delle piantine sino al raccolto finale, «quando le verdure prodotte - conferma il maestro Pinuccio - saranno offerte a tutta la comunità scolastica in allegri e vivacissimi mercatini».

Anche per la dirigente, professoressa Buttiglione, «è stato un momento davvero emozionante assistere in diretta, lunedì scorso, con modalità telematica, alla premiazione dei migliori otto progetti che ha evidenziato l’impegno e l’attenzione delle scuole per la crescita della biodiversità nell’anno scolastico 2019/20. Nel nostro istituto, il progetto coordinato dal collega Polignano è ormai collaudato. Un progetto di riqualificazione dei nostri spazi esterni per aumentare la presenza della natura e consentire, in un prossimo futuro, anche ai nostri cittadini di usufruirne per passeggiate, per leggere un libro, per ammirare i nostri orti botanici».

Ecco la motivazione: «Esempio virtuoso, che ha attirato l’attenzione e la curiosità della comunità cittadina, di come certi spazi urbani possono essere utilizzati e trasformati dall’impegno civico delle persone, partendo proprio dalla scuola».

Con la realizzazione di tre grandi orti nelle aree esterne e entro il perimetro scolastico dei plessi interessati, si sta recuperando la fruizione di aree abbandonate.