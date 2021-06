Manduria, al Parco Archeologico l'Ultra Moenia Festival

Concerti, mostre, spettacoli e convegni. E ancora visite guidate, immersioni, passeggiate naturalistiche e laboratori. Tre giorni di eventi con «Ultra Moenia Festival- Mediterraneo al centro oltre le mura» che, dal 9 all’11 luglio, accenderà i riflettori su Manduria, in provincia di Taranto. Dallo spettacolo teatrale «Verso Itaca» dell’associazione Terra al concerto all’alba di Faraualla e Terra e a quello serale degli Avion Travel che celebrano i loro 40 anni insieme, dall’osservazione delle costellazioni per scoprirne miti e storie allo snorkeling alla scoperta del parco subacqueo dei sarcofagi del Re. E poi il tributo a Fabrizio De André, le degustazioni e l’approccio sensoriale dedicato al Primitivo di Manduria, l’archeologia sperimentale, il reading sul viaggio di Ulisse. Il contenitore di eventi e attività sarà il Parco Archeologico delle Mura Messapiche. Un luogo fortemente identitario che conserva straordinarie tracce del passato: la grande necropoli con circa 2.500 tombe databili tra il VI e II secolo a.C., la grotta naturale del Fonte Pliniano, i tratti della cerchia muraria e le sue postierle, la chiesetta di San Pietro Mandurino con la sua cripta e gli affreschi di epoca bizantina. Il Festival, promosso dal Comune di Manduria, rientra nel Piano Cultura e Turismo che ha come linee guida luoghi, risorse immateriali, creatività e senso di comunità. Il progetto si avvale della partnership con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria e la collaborazione delle associazioni che animeranno il Festival con numerose iniziative.