Dieta Mediterranea come elisir di lunga vita: webinar dell'Ateneo barese

Bari - Dieta Mediterranea e Sindrome Metabolica: la Via per la Longevità (Med Diet and Metabolic Syndrome: Road to Longevity) è il titolo del webinar scientifico che si terrà martedì 22 giugno dalle 16 alle 19 nell’ambito del progetto europeo «Silver WellBeing», finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia. Il webinar sarà l’occasione per discutere dell’importanza dei corretti stili di vita e della sana alimentazione, presupposti fondamentali per garantire non solo la

longevità ma anche un invecchiamento direttamente proporzionale alla qualità di vita. La dieta mediterranea e i suoi alimenti saranno il focus delle relazioni presentate dagli esperti greci e italiani, che tracceranno delle linee guida dedicate alla salute dei Silver e, più in generale, di tutti.

Antonio Moschetta, professore ordinario del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università di Bari, coordinatore

scientifico del progetto, introdurrà i lavori e si soffermerà sul tema «Nutrienti e geni: sindrome metabolica e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche». Contribuiranno a comporre il programma del webinar gli interventi di Francesco

Sofi, professore associato in Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Firenze su «Valutazione dell’ aderenza alla Dieta Mediterranea», Elena Piccinin, ricercatrice in Biochimica dell’Università di Bari su «Nutrienti e microbiota», Sofia Bellou, professore ordinario Laboratorio di Chimica biologica dell’Università di Ioannina e FORTH/IMBB-BR e Emmanouil Iakovidis, ricercatore del Dipartimento di Applicazioni biologiche e Tecnologia dell’Università di Ioannina (FORTH-IMBB/BR) su «Effetto protettivo dell’olio extravergine d’oliva nei confronti del cancro: verso l’elaborazione di un percorso certificativo», Christina Kostara, ricercatrice Laboratorio di Chimica clinica dell’Università di Ioannina su «La dieta Mediterranea come risorsa trasversale della Cooperazione transfrontaliera».

La partecipazione al webinar prevede 3 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) ed è riservata a Medici chirurghi specialisti in Endocrinologia, Gastroenterologia, Genetica Medica, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Oncologia, Reumatologia, Biochimica Clinica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Biologi e Dietisti. La lingua ufficiale del webinar è l’inglese. Per iscrizioni, https://meeting-

planner.it/events/med-diet-and-metabolic-syndrome-road-to-longevity/



Capofila del progetto è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e tre autorevoli partner della Grecia: Università di Ioannina, Foundation for Research & Technology (FORTH) e InnoPolis - Centre for Innovation and Culture. Il progetto Silver Wellbeing promuove i benefici di una vita sana e sostenibile. Dopo 2 anni di percorso, ha definito e implementato guide ed applicazioni innovative sviluppate in collaborazione con diversi settori come il turismo, la sanità e l’agroalimentare. Anche i pazienti con problemi metabolici e cardiovascolari potranno beneficiare di questo progetto, così come le persone con obesità, disturbi alimentari o semplicemente interessati ad una dieta più sana e consapevole.