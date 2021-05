Locus Festival: il programma dell'estate 2021, da Bersani a Diodato e Niccolò Fabi, tutti i nomi

Rinascita e inclusione: ecco le parole chiave del Locus Festival 2021, che animerà l'estate pugliese ed è ormai all'edizione numero 17. Un festival che rappresenta il 'viaggio' in Puglia per definizione, tra Murgia, Valle d'Itria, litorale adriatico e il capoluogo (l'evento di chiusura sarà nell'inedita location del sagrato della Basilica di San Nicola a Bari), dal 30 luglio al 18 agosto (con una speciale anteprima il 24 luglio fra i vigneti della Tenuta Bocca di Lupo, official partner del festival, palco del concerto dell'eclettico Venerus), con il cuore a Locorotondo, ormai una delle mete più gettonate tra gli appassionati di musica di tutto il mondo.

Il classico segno circolare del festival, ispirato dalla pianta del borgo antico, nel 2021 diventa un’iride che simboleggia il tema di questa edizione: open-eyed music, musica a occhi aperti, alla ricerca di incontri e scambi. Un cast eterogeneo e di altissima qualità, tra nuovi nomi del jazz e della musica nera internazionale come le super band Sons of Kemet e Kokoroko, ma anche la statunitense Keiyaa e i giganti della musica italiana come James Senese Napoli Centrale, Samuele Bersani, Niccolò Fabi e Cristina Donà. Reduci dall’exploit sanremese, tornano in Valle d’Itria anche Colapesce e Di Martino, così come dal palco dell’Ariston passano a quello del Locus Willie Peyote, Coma_Cose e il vincitore dell’edizione 2020 Diodato. Ancora M¥SS KETA, Emma Nolde, Ariete, Frida Bollani Magoni, Greta Zuccoli, Ginevra Nervi, Any Other e Whitemary. Chiudono l’atteso ritorno di Iosonouncane, le sonorità graffiti pop di Frah Quintale, la nuova svolta ambient del producer pugliese Populous, e tanti altri (il calendario completo delle date - in aggiornamento - è alla fine dell'articolo).

Al Locus la musica incontra anche gli altri linguaggi: quest’anno accadrà con la fusione fra suoni e film di C’mon Tigre e Toccafondo. Sempre, all’insegna della multidisciplinarietà, la programmazione include il teatro della Compagnia Licia Lanera, uno speciale incontro col fumettista e autore televisivo Makkox, le fotografie di Guido Harari nel centro storico di

Locorotondo, i percorsi d’arte contemporanea con le installazioni interattive del Giardino Arcaico, il programma di incontri e talk Locus Focus e la rassegna di cinema Locus Movie.

A rendere ancor più speciale quest’edizione del Locus Festival sono le tre principali location: la storica Masseria Ferragnano, incredibile dimora di campagna alle porte del borgo di Locorotondo, che quest’anno per la prima volta aprirà anche le porte del

suo Giardino Storico; il Parco Archeologico di Egnazia, un luogo che affonda le radici nella storia messapica e romana, a due passi dal mare lungo la costa dei trulli; Piazza Ciaia, cuore pulsante nel centro della città di Fasano.

Gli Occhi saranno aperti anche sulla sicurezza sanitaria: si rinnovano e si aggiornano le misure già adottate con successo lo scorso anno, spettacoli con pubblico seduto e posti numerati, lasciando un posto vuoto per il distanziamento tra singoli o gruppi di congiunti (max 4 persone), obbligo all’uso della mascherina, dispenser diffusi per l’igiene delle mani, misurazione della temperatura all’ingresso, tracciamento dei partecipanti e utilizzo di piattaforme per la prevendita online. Anche per gli eventi gratuiti, occorrerà procurarsi un biglietto di prenotazione tramite l’app DICE.fm.

Calendario

Sabato 24 LUGLIO (Locus Preview)

Tenuta Bocca di Lupo, Minervino Murge

Ore 21:00 - Live: VENERUS

Venerdì 30 LUGLIO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: C’MON TIGRE e TOCCAFONDO / MAKKOX

Sabato 31 LUGLIO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: NICCOLÒ FABI / CRISTINA DONÀ

Domenica 1 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: LA VOCE DEL PADRONE con ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA e FABIO CINTI / FRIDA BOLLANI MAGONI

Sabato 7 AGOSTO

Parco Archeologico Egnazia, Fasano

Ore 21:00 - Live: COLAPESCE DIMARTINO / ANY OTHER

Domenica 8 AGOSTO

Parco Archeologico Egnazia, Fasano

Ore 21:00 - Live: DIODATO / GRETA ZUCCOLI

Martedì 10 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: KOKOROKO / GIANLUCA PETRELLA 'COSMIC RENAISSANCE' / IL QUADRO DI TROISI

Mercoledì 11 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: COMA_COSE / KEIYAA / STUDIO MURENA

Giovedì 12 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: SONS OF KEMET / JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE / LAURA AGNUSDEI

Venerdì 13 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: IOSONOUNCANE / GINEVRA NERVI / FRANCO D'ANDREA DJ ROCCA

Sabato 14 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: FRAH QUINTALE / ARIETE / POST NEBBIA

Domenica 15 AGOSTO

Masseria Ferragnano, Locorotondo

Ore 21:00 - Live: M¥SS KETA / LICIA LANERA / POPULOUS

Martedì 17 AGOSTO

Piazza Ciaia, Fasano

Ore 21:00 - Live: WILLIE PEYOTE / WHITEMARY

Mercoledì 18 AGOSTO

Piazza Ciaia, Fasano

Ore 21:00 - Live: SAMUELE BERSANI / EMMA NOLDE

Info

Email info@locusfestival.it

Info sui biglietti biglietteria@bassculture.it

Infotel. / Whatsapp +39 393 9639865

Website http://locusfestival.it

Facebook http://www.facebook.com/locusfestival/

Instagram http://www.instagram.com/locusfestival/

Youtube https://www.youtube.com/user/locusfestival

Biglietti disponibili tramite l’app DICE.fm e sul circuito Ticketone.it

Biglietti su DICE https://dice.fm/bundle/locusfestival