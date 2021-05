Bari, i cinema parrocchiali «battono» le multisale: domani riaprono Splendor ed Esedra, il 19 il Piccolo

Una volta li chiamavano «pidocchietti»: oggi è una definizione che fa quasi tenerezza, che rimanda a un tempo tramontato, quando la piccola sala cinematografica era un microcosmo di sogni, di baci rubati e anche di tanto fumo. Oggi quelle sale parrocchiali, pur senza perdere la loro poesia, hanno vita in parte autonoma e sono diventate «d’essai». Spesso fanno quadrare i bilanci con fatica e raggranellando contributi pubblici, e con fatica si ritagliano uno spazio e una identità tra i multisala, in un panorama che su tutti i fronti soffre il calo di spettatori, figuriamoci con la pandemia.

Bene, quelle sale cittadine più o meno piccole, all’arrivo della tanto sospirata zona gialla, battono sul tempo le multisale.

Infatti i primi cinema ad accogliere il pubblico, domani, martedì, saranno lo Splendor di via Buccari, a Carrassi, annesso alla chiesa del Santissimo Sacramento, e l’Esedra, in corso Sonnino, a Madonnella. Capienza al 50%, distanziamento e obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della proiezione: sono queste le regole.

Lo Splendor, diretto da Giuseppe Fraccalvieri, vara due spettacoli, alle 18 e alle 20, e debutta con «Nomadland», la pellicola dei tre Oscar con Frances McDormand.

L’Esedra, che appartiene alla chiesa di San Giuseppe, riapre domani con «Il favoloso mondo di Amélie», due proiezioni, alle 17 e 19,30.

L’altra sala parrocchiale, il «Piccolo» di Santo Spirito, aspetta qualche giorno in più per riaccendere il proiettore, ma si rilancerà con una rassegna gratuita. «Apriremo il 19 maggio - annuncia la responsabile Paola Sblendorio - e abbiamo deciso di programmare spettacoli gratuiti, grazie al contributo delle Reti civiche urbane. La rassegna, che comprenderà titoli soprattutto per famiglie, è organizzata dal Circolo cinematografico “Il piccolo principe”. Dal primo giugno il normale sbigliettamento». Domandiamo: per accedere alla rassegna di maggio come bisognerà fare? «Ci si dovrà prenotare online - chiarisce Sblendorio - con modalità che comunicheremo al nostro pubblico».

I gestori delle multisale, più o meno tacitamente, aspettano che venga eliminato il coprifuoco alle 22. La prima a riaprire sarà il Galleria, giovedì 20 maggio. Lo conferma il direttore Francesco Santalucia: «Dobbiamo avere il tempo di creare le condizioni di sicurezza». Entro fine mese riparte anche lo Showville: «Vanno sanificati le sale e gli impianti di aria condizionata, e del resto aspettiamo disposizioni dal network Uci», spiegano. Il Ciaky per ora non ha pianificato il riavvio.

Dice Giulio Dilonardo, presidente Anec e Agis Puglia e Basilicata: «La situazione con film in contemporanea sulle piattaforme e film italiani assenti è difficile. Un 10-15% dei cinema rischia di non riaprire».