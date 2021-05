«L'uomo dietro il campione», Diodato firma la colonna sonora del film Netflix su Baggio

«L'uomo dietro il campione»: questo il titolo della canzone che il tarantino Diodato firma per la colonna sono de Il Divin Codino, film Netflix in uscita il 26 maggio dedicato alla storia di Roberto Baggio. Il brano è già disponibile in pre-save ed esce su tutte le piattaforme il 14 maggio, in contemporanea al video ufficiale su YouTube.

Un incalzante mid-tempo che ripercorre fedelmente il mito della leggenda di Baggio. Antonio è ispirato nell’affondare le radici nel mito del Raffaello del calcio italiano. Un arrangiamento dinamico ed esuberante plissettato di rock fa da tappeto alle parole del cantautore che, col suo timbro gentile, costruisce un crescendo in cui si fanno spazio emozioni di una storia tutta italiana, la storia del campione divino.

E il 19 settembre Diodato sarà in concerto all'Arena di Verona, dopo essere stato il primo artista italiano lo scorso anno a riaccendere le luci del tempio della musica mondiale durante il lockdown, emozionando il pubblico dell'Eurovision Song Contest - Europe Shine a Light con la sua ormai storica esibizione di 'Fai Rumore'. Le prevendite dell’evento prodotto e organizzato da OTR Live, che si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti-covid, sono aperte su circuito Ticketone.