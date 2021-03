Troia, medico 88enne studia per prendere la 14esima laurea

Si chiama Leonardo Altobelli, vive a Troia (Foggia), il 15 marzo ha compiuto 88 anni, ha 13 lauree e diversi titoli accademici come il master in Criminologia e Psicologia investigativa dell’Università di Foggia appena conseguito presentando una tesi dal titolo «L'impiccagione». Nella vita è un medico di base a riposo e nell’84 è stato anche sindaco della città di Troia.

Ora si sta preparando per prendere la 14esima laurea in Scienze investigative: è già iscritto al corso. «Sono lo studente più anziano del mondo ed il secondo più titolato», spiega. Queste le lauree che compaiono nel curriculum del medico: Medicina e Chirurgia conseguita a Siena nel '69, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia e Biotecnologie.