Giulia Scarano, da Manfredonia a Il Collegio, sognando un film con Zalone

“Prima del Collegio a Manfredonia mi conosceva solo mia nonna. Poi hanno iniziato a fermarmi in tanti per chiedermi foto”. È un fiume in piena Giulia Scarano quando parla con ironia e con la sua freschissima spontaneità dell’incredibile esperienza al reality che da qualche mese le ha cambiato la vita. Solo la vita, però, perché lei (e ci tiene a dirlo), non è cambiata affatto. Nonostante le numerose ospitate in varie trasmissioni televisive, “sono sempre la stessa, ma con tanti amici ed amiche in più”, confessa sorridendo. Manfredoniana doc, Giulia è spigliata, intelligente e di una simpatia travolgente. Ha compiuto 15 anni il 17 febbraio e racconta: “Quando dovevo nascere era venerdì 17 e mia madre aveva chiesto al dottore se si poteva aspettare, ma lui l’ha rassicurata dicendole che sarebbe nata una bellissima bimba e non doveva preoccuparsi”.

E così è stato, visti anche le migliaia di complimenti che riceve sui social. Lo scorso anno, a soli 14 anni, è riuscita a sbaragliare una concorrenza di ben 18mila aspiranti alle selezioni dal vivo del Collegio, che è il reality della Rai più seguito in Italia negli ultimi anni e giunto alla sua quinta edizione. Ma come e a chi è venuta l’idea di partecipare?

“Un anno e mezzo fa ho visto il Collegio e ho pensato che sarebbe stato bello essere là”, racconta. “Subito dopo, quasi fosse stato deciso dal destino, mi sono imbattuta nella pubblicità del casting e mi sono iscritta”. Giulia ha superato una prima selezione on line con ben 30mila partecipanti e poi si è recata a Roma. E i genitori? “Hanno cercato di boicottarmi in tutti i modi”, dice ridendo a crepapelle. “È stato bellissimo quando sono stata scelta - confessa - È arrivata la chiamata sul cellulare di mia madre mentre stavamo pranzando. Io mi sono messa a saltare per tutto il corridoio lanciando la carne per aria, mentre mio padre è rimasto immobile con la forchetta a mezz’aria senza fiatare per un bel po’. Dopo due giorni sono partita”.

“Di sicuro mia figlia Giulia quando si mette in testa un obiettivo, fa di tutto per raggiungerlo”, commenta Mimmo Scarano sorridendo. Giulia ha studiato presso l’istituto religioso Sacro Cuore di Manfredonia con suor Loredana e frequenta il secondo anno al liceo scientifico Galilei-Moro. A scuola è sempre stata molto brava, anche se nel reality era una gran birbante.

“È stata una delle esperienze più belle della mia vita. C’erano tante regole, ma ne ho rispettate poche”, svela sorniona. E con le telecamere com’è andata? “Sono riuscita ad essere spontanea perché ad un certo punto non le sentivo più. C’erano anche di notte, ma mi sono abituata subito, già dal primo giorno”. Cosa vuole fare da grande la collegiale più amata d’Italia? “Mi piacerebbe prendere Medicina all’università per diventare chirurgo estetico, oppure potrei fare Giurisprudenza e diventare notaio, così entro in società con papà che ha un’agenzia immobiliare”.



Nell’attesa, Giulia si gode la sua notorietà con un occhio rivolto al cinema. Ha infatti inviato la candidatura ad alcuni casting online. “Mi piacerebbe tanto partecipare ad un film o ad una serie e vedermi sul grande schermo. E come dico io, nella vita non si sa mai! Meglio provare sempre e comunque, senza rimpianti!”. E per un adolescente con la Puglia nel cuore, non è un caso che il suo mito sia Checco Zalone, con il quale le piacerebbe un giorno poter girare un film. “Io sono convinta che bisogna trovarsi nel momento giusto al posto giusto per trovare la grande opportunità che realizzerà i nostri sogni. E chi lo sa!”.