La chiesa di San Nicola a New York risplende con i marmi del Partenone

Inizia a splendere a Ground Zero, nel cuore di Manhattan, la nuova chiesa di San Nicola cofinanziata dal Comune di Bari con una donazione di 300mila dollari. Infatti la scorsa settimana, informa l’Arcidiocesi greco-ortodossa d’America (titolare della chiesa nel centro di New York), le maestranze al lavoro hanno iniziato a montare i pannelli di marmo donati dalla Grecia che adorneranno il tempio così come progettato dall’archistar spagnolo Santiago Calatrava. Pannelli preziosissimi, realizzati con pietra (il «marmo pentelico» estratta dalla stessa «vena» dalla quale gli antichi greci realizzarono il Partenone di Atene 2.500 anni fa.

Dare speranza per il futuro in continuità con il passato è l’obiettivo dell’Arcidiocesi di New York, governata dal Metropolita turco Elpidophoros, religioso che sarà probabilmente protagonista di due «resurrezioni»: far ripartire la costruzione, rimasta bloccata dal 2017 a pochi mesi fa per una crisi finanziaria che aveva bloccato la Diocesi, e ricostruire la nuova San Nicola lì dove la vecchia venne distrutta negli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, con l’obiettivo dichiarato di inaugurarla l’11 settembre prossimo, esattamente vent’anni dopo le stragi delle Torri Gemelle (quasi 3mila vittime, 6.400 feriti comprendendo anche l’attacco al Pentagono, a Washington, e le vittime del terzo aereo dirottato e precipitato in Pennsylvania).

Sull’onda dell’enorme emozione mondiale suscitata da quella tragedia e in nome della fede comune in San Nicola nel gennaio 2004 l’allora sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia si recò nella metropoli ferita con l’assegno da 258mila euro, finiti in un «calderone» che ad opera compiuta fa stimare una spesa finale di circa 82 milioni di dollari.

Sempre in territorio greco un monaco artista del Monte Athos sta inoltre «scrivendo» le icone che decoreranno le pareti interne della nuova chiesa, che si trova a sud del sito delle Torri Gemelle.

Dopo l’inaugurazione l’11 settembre prossimo, il 2 novembre successivo è atteso nella nuova chiesa il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, per due volte «pellegrino» sulla tomba di San Nicola a Bari.