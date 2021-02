Festival di «San Pancrazio»: il progetto «anti-Sanremo» spopola sui social e ha radici pugliesi

È nato quasi per gioco, ma in poco meno di un mese è diventato uno degli appuntamenti più noti e chiacchierati del web, soprattutto su Clubhouse - la piattaforma "solo voce" - dove sta spopolando: il format si chiama «Caffè Avariato», una sorta di programma comico in diretta sul social ogni giorno dalle 14 alle 15, all'interno del quale i creatori hanno lanciato il «Festival di San Pancrazio», in onore del comune brindisino, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo, per «scontrarsi» con il ben più noto Festival di Sanremo. Una goliardata, certo, ma organizzata a puntino: i talenti si sono candidati nelle scorse settimane (perfino Nek ha simpaticamente partecipato a una di queste chiacchierate online), c'è chi canta, chi suona uno strumento, chi si cimenta in battaglie a suon di rap, chi addirittura ha creato il «logo ufficiale» sulla falsariga di quello del festival della Città dei Fiori. E con la collaborazione dei vari personaggi che ogni giorno frequentano questo spazio virtuale, sono state istituite anche una Giuria Tecnica e una Giuria Stampa, proprio per dare una sorta di «ufficialità» al progetto. Un appuntamento simpatico che terrà compagnia agli ascoltatori anche durante la settimana di Sanremo, e che nasce in un periodo in cui la pandemia costringe tutti quanti a stare a casa, offrendo un momento di sano divertimento.

Caffè Avariato, infatti, nasce come uno spazio nato per «scimmiottare» le conversazioni su Clubhouse, che nei primi giorni dell'arrivo in Italia (qui vi spieghiamo come funziona) avevano quasi tutte la parola «Caffè» nel titolo, quasi a voler sottolineare il momento di condivisione e socialità. Caffè Avariato è invece goliardia, risate, comicità, e chi si sintonizza ogni giorno sulla piattaforma (o - se non ha un dispositivo Apple - segue il podcast su Spotify a questo link) ha imparato a conoscerne i personaggi. I creatori fanno parte del mondo della nightlife italiana ed europea, da Giorgio Rajani ad Ale Big Mama (autori), da Aldo Ruta (conduttore, di Conversano - Bari) a Mattia De Luca (vocalist), al salentino David Cicchella, socio fondatore del Samsara Beach di Riccione. Nel corso delle giornate si sono affiancati poi una serie di personaggi, ospiti fissi del programma: Gianrico Leoni, dj e produttore ma soprattutto «poeta» (il finale è sempre affidato alle sue rime); don Andrea, parroco (vero) calabrese che dispensa grandi aforismi; il professore Diego Novara, per le parentesi dedicate alla scienza; Andrea David, @ilvagabiondo, fotoreporter mantovano che realizza documentari per le ong e ha un umorismo tagliente. E rimanendo in tema umorismo vanno citati i comici Dado e Claudio Batta, spesso ospiti del format, Damiano Er Faina (imperdibili i suoi commenti sul mondo della scuola), lo showman Andrea Paris, vincitore di Tu Si Que Vales 2020, il giovane rapper napoletano Carmine Salerno, con i suoi freestyle sistematicamente non in rima, e la bellissima Francesca Brambilla, che non fa mancare la sua simpatia. Un modo per stare insieme in allegria - ma rigorosamente a distanza - sperando prima o poi in una reunion dal vivo, ovviamente... avariata!