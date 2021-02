Sanremo 2021, tra gli ospiti Negramaro, Alessandra Amoroso e Ornella Vanoni

Ci saranno anche i salentini Negramaro, Alessandra Amoroso e Ornella Vanoni tra gli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato questa mattina Amadeus nel corso della conferenza stampa (in streaming) di presentazione della kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo 2021.

«Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità». Lo ha detto Amadeus. «Ho la speranza che sia un festival di una piccola rinascita, perché da lì dobbiamo ripartire, e allo stesso tempo di un grande show. Si sta lavorando in tutto il mondo per debellare il virus e io sono sicuro che da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo», ha continuato Amadeus. «E' un Festival difficile, ma abbiamo il dovere di sorridere e di regalare spensieratezza. La musica non si ferma mai».