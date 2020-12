Tutti pazzi per Massimo, il salentino campione dell'Eredità per 31 puntate: ecco chi è

La piccola comunità di Acquarica di Lecce, frazione di Vernole, è pronta ad accogliere il suo campione. «Sono contento di questo grande risultato ottenuto da un nostro concittadino – dice il sindaco Franco Leo – Un grande talento del nostro territorio che prima non conoscevamo. Ora vogliamo però incontrarlo e conoscerlo».

Massimo Cannoletta, protagonista del programma «L’Eredità» con Flavio Insinna per ben trentuno puntate (ovvero dallo scorso 3 novembre) e vincitore di oltre 200mila euro, si è fatto amare dal pubblico. In paese, l’anziano padre, la sorella, gli zii e i cugini preferiscono rimanere in silenzio di fronte a questa improvvisa notorietà. Chi lo conosce lo descrive come preparato, dotato di un’intelligenza sopra la media. Un genio fin da piccolo. I parenti si dicono orgogliosi del risultato da lui raggiunto. Massimo Cannoletta, laureato in Scienze Politiche, ha viaggiato tanto, anche e soprattutto per lavoro. È stato infatti direttore artistico prima sulle navi «Costa Crociere» e poi per «Msc», e ha fatto per due volte il giro del mondo.

Cannoletta ha 46 anni e finora ha vinto esattamente 202.500 euro. Parla 4 lingue e fa il divulgatore scientifico attraverso dei podcast che prendono in esame gli argomenti più disparati, dall’arte figurativa alla gastronomia, passando per le tradizioni popolari: il suo profilo Instagram è punteggiato di pillole di conoscenza che sono molto interessanti e spingono i follower a cercare di saperne di più. I podcast sono su Spotify, ma si può visitare anche il suo sito Massimo20.it.

«Bisogna essere curiosi - ha rivelato Cannoletta al Tg1, quando gli è stato chiesto il segreto del suo successo - cercare sempre di imparare e scoprire qualcosa e prima o poi tutto quello che si scopre e si conosce in qualche modo torna utile. Prima del Covid ero una persona che aveva la gioia di raccontare tante storie, di svelare delle piccole curiosità a dei pubblici a volte piccoli a volte più grandi». Già 15 anni fa si era presentato a «L’Eredità», all’epoca sotto la conduzione di Amadeus. «È stato una sorta di assaggio che non ho goduto fino in fondo - ha confessato ancora al Tg1 - inevitabilmente, perché è durato davvero pochissimi minuti. Ma mi è bastato per dire: a quel tavolo mi voglio sedere - ha aggiunto alludendo al tavolo finale, quello della ghigliottina - Adesso lo tocco, ancora non ci credo».

Nella puntata di mercoledì sera però, Cannoletta alla ghigliottina non c’è arrivato, ma ha «abbandonato» il gioco con spirito sportivo al triello, in favore di un conterraneo. Con lui in gara, in quello che Insinna ha definito «il derby» di Puglia e Salento, c’era infatti Tommaso, concorrente originario di Gallipoli che fa il capostazione a Viterbo. Cannoletta, che era a conoscenza dell’ultima risposta (e cioè che il Codice di Chitarrella è una raccolta di regole relativa a vari giochi, tra cui lo scopone scientifico), ha riconosciuto, a suo avviso, la bravura del conterraneo e lasciato che lui rispondesse in maniera corretta, perché secondo Cannoletta meritava di vincere. Tommaso ha in effetti dimostrato di possedere una cultura non indifferente, acquisita, come Cannoletta, sia da autodidatta sia grazie agli studi più tradizionali. Del gesto di Massimo Cannoletta ha beneficiato però una terza concorrente, anche se i due contendenti salentini hanno avuto un’ulteriore possibilità nella puntata di giovedì sera. Il regolamento permette infatti a Cannoletta di tornare, dopo l’acquisizione di alcune «vite», che si guadagnano dopo una serie di puntate di permanenza.