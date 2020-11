Lecce, la Biblioteca Caracciolo è di «eccezionale interesse culturale» per il Mibact

La raccolta bibliografica della Biblioteca «Caracciolo», proprietà dell’Ordine dei frati minori-Provincia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Lecce, ha ricevuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, il riconoscimento di «eccezionale interesse culturale.

La Biblioteca «Caracciolo» nasce per volontà di padre Egidio De Tommaso che decise di dare seguito alla delibera Capitolare del luglio 1957 circa l’istituzione della Biblioteca provinciale nel convento del capoluogo salentino. Il 4 ottobre 1965, al piano terra della villa cinquecentesca di «Fulgenzio della Monica», si inaugurò così la biblioteca pubblica intitolata all’oratore francescano del secolo XV, fra Roberto Caracciolo, vescovo di Aquino e di Lecce. Al primo piano prese posto la Pinacoteca d’arte francescana.

Ben dettagliate le motivazioni della dichiarazione ministeriale: il «patrimonio librario si caratterizza come fondo a carattere religioso, specializzato nell’area degli studi teologico-morali. Riflette gli interessi e gli studi di chi li ha posseduti; opere di filosofia, storia del francescanesimo, teologia dogmatica, morale, patrologia, storia ecclesiastica, diritto canonico. Emerge la preziosità di tale materiale».

«Grande gioia per noi frati minori nel vedere un riconoscimento così importante per la nostra Biblioteca “Roberto Caracciolo” - esclama il ministro provinciale, fra Paolo Quaranta, direttore della biblioteca -. Gioia da condividere con la Bibliotecaria, dottoressa Elena De Martinis e con i nostri volontari Paola, Manuela, Carlo, Lillino, Ugo, che in tutti questi anni hanno consentito di far fruire, in maniera sempre più competente ed efficace a livello di offerta dei servizi, un patrimonio librario a beneficio di tutti». «Certo - conclude - la catalogazione on line e il servizio di prestito interbibliotecario fanno sì che la Biblioteca sia fruita su scala nazionale (e non solo), ma ritengo che il prestigio di una Biblioteca di interesse nazionale debba innanzitutto inorgoglire soprattutto la nostra città per il riconoscimento di un polo culturale facente parte di una serie di servizi che la città stessa offre. Speriamo con questo di esser maggiormente evidenti nei programmi della città».

Una decisione, quella del Mibact, che assegna alla «Caracciolo» il ruolo prezioso deputato alla conservazione e valorizzazione della memoria storica, non solo locale. «Il cospicuo patrimonio librario - viene sottolineato nel documento ministeriale - è strutturato in dieci “fondi”. Il più prezioso è quello “Antico” di rilevante interesse per pregio e rarità; vi afferiscono i fondi storici locali. È costituito da 11 incunabuli; circa 600 cinquecentine; 85 manoscritti; numerosi esemplari a stampa che vanno dal 1600 fino alla prima metà del 1800, percorrendo tutto il periodo storico che è stato definito ‘dell’antico regime tipografico».

La consistenza attuale della Biblioteca è di 80mila volumi, la storia strttura derisce al Servizio bibliotecario nazionale (Sbn). Il fondo antico è consultabile grazie ad un progetto del Polo dell’Università del Salento tramite il Siba.Infine, così recita la dichiarazione ministeriale: «Si riconosce alla istituzione un ruolo fondamentale nella storia della città e della sua provincia; luogo culturale nella sua più ampia accezione. Cerniera tra il centro e la periferia, per la preziosità e rarità di alcune opere, per la tipologia del patrimonio, la Biblioteca assume una posizione di centralità nel panorama delle biblioteche pubbliche salentine»