World Press Photo a Bari, sabato apertura straordinaria fino a mezzanotte

BARI - Dopo il successo della scorsa settimana, gli organizzatori del World Press Photo a Bari confermano l’apertura straordinaria fino a mezzanotte anche per domani, sabato 24 ottobre.

L’estensione di due ore dell’orario di ingresso per i visitatori risponde ancora una volta alle richieste di chi vuole visitare la mostra, allestita nel teatro Margherita, nel rispetto delle regole di contenimento della diffusione del SarsCov2. Regole - è detto in una nota degli organizzatori - che sin dal primo giorno Cime sta rispettando, facendo tra l’altro entrare contemporaneamente un massimo di 100 persone nello spazio della mostra. Inoltre l’allestimento è del tutto nuovo, con foto più grandi, studiato appositamente per l’occasione. Gli organizzatori invitano anche i visitatori ad acquistare i biglietti online.

World Press Photo Bari resterà aperto fino al 1° novembre. In mostra ci sono 157 foto tra cui quella vincitrice del premio World Press Photo of the Year 2020 del giapponese Yasuyoshi Chiba (AFP) dal titolo Straight Voice» scattata il 19 giugno 2019 dopo il colpo di stato militare contro Omar al-Bashir e che ritrae un giovane, illuminato da telefoni cellulari, mentre recita poesie di protesta nel bel mezzo di un blackout a Khartoum, in Sudan.