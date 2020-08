Adelfia, nonna Stella compie 102 anni, nonostante le difficoltà della vita

Adelfia - Oggi, lunedì 24 agosto, la «nonna di Adelfia», Maria Stella Pirelli, compie 102 anni. La festeggeranno i figli Assunta, Anna, Andrea, Antonio, Mimma e Maria, con i tanti nipoti e parenti.

Rimase vedova dall’età di 39 anni per la morte del marito Antonio Caricato a soli 41 anni. Ha lavorato in campagna, poi con i suoi sacrifici ha comprato la macchina da cucire a rate per poter sostenere la famiglia numerosa con il suo lavoro. È lucida e in particolare ricorda l’età di tutte le persone che conosce.

Racconta una nipote: «Nonna non ha conosciuto il padre che era morto giovane, prima che lei nascesse. Aveva appena due anni quando anche la madre vola in cielo a raggiungere il marito. Maria Stella - continua il racconto - è l'ultima di 5 figli portati avanti dalla sorella maggiore Salvatora, appena quattordicenne. Crebbe con il desiderio di essere amata. Le mancavano le carezze, i baci dei genitori, come è ovvio. Trovò tutto questo nel giovane Antonio che sposandola la portò ad Alezio (Lecce), allontanandosi da Salignano, suo paese natale, frazione di Castrignano del Capo».

La testimonianza prosegue: «Vissero felici ma per un breve periodo. Stella perde il marito che la lascia con 6 figli da allevare. Si dovette abbracciare la croce e pazientemente, lavorando in campagna e aiutando alcune famiglie nelle faccende domestiche, porta avanti la famiglia. Viene aiutata da un medico di Galatina il quale si prese due figlie tra le ultime, per crescerle. Piano piano sistema i figli. È una donna forte, sensibile e delicata».

Le vicende della vita la portano infine a trasferirsi ad Adelfia, dal suo amato Salento. La accudisce la figlia Maria.