Rutigliano, salva la vita al padre e poi discute la tesi di laurea

BARI - Salva la vita al padre e si laurea brillantemente. Di certo non avrebbe mai immaginato che il giorno del suo dottorato gli avrebbe regalato una doppia gioia: il brillante conseguimento in videoconferenza della laurea in Interpretariato e Traduzione con 110 e lode e l’arrivo a sorpresa, durante la seduta online, di suo padre, a cui lui ha letteralmente salvato la vita pochi giorni prima. Angelo Cafagno non dimenticherà mai questo giorno così speciale.

Un passo indietro: alcuni giorni prima della videoconferenza, il 22enne studente era in casa intento ad ultimare la preparazione alla sua tesi di laurea, quando il padre, il 60enne Antonio, dipendente dell’Asl, subiva un improvviso infarto.

È stato proprio Angelo a dargli i primi soccorsi, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, praticandogli la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, tecniche apprese durante il suo lungo percorso di formazione da boyscout. Trasportato in ospedale, il padre veniva operato al cuore e, a detta dei medici, determinante a salvargli la vita sarebbe stato proprio l’immediato intervento del figlio. Antonio è stato dimesso il giorno della laurea di Angelo: non ha voluto mancare ad assistere al conseguimento di una tappa importante della vita del figlio.

In casa Cafagno (la famiglia è composta anche dalla madre operatrice nel settore dell’ortofrutta e da altre due figlie) la festa di laurea del neo dottore Angelo è stata dunque vissuta in modo decisamente unico e con una gioia speciale e autentica.