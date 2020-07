Laurea indiana ad honorem al barese Michele Traversa

A Michele Traversa Laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia della «International Christian Tamil Literature Research Institute in India». Durante la chiusura del Mondo a causa dell’emergenza Coronavirus il Magnifico Rettore Rev. Prof. Dr. Joseph Mohan Kumar, della «International Christian Tamil Literature Research Institute» in India ha conferito la Laurea ad Honorem in Lettere e Filosofia (Honoris Causa) al giornalista dott. Michele Traversa per il suo eccezionale contributo come comunicatore e scrittore in Italia e all'estero con una specifica lettura sul mondo indiano.

«Doctor of Letters and Philosophy» è stato studiato per dare un riconoscimento pubblico formale alle persone che hanno contribuito in modo significativo al miglioramento della società in cui viviamo.

La Laurea ad honorem è stata consegnata virtualmente dal Magnifico Rettore Prof. Dr. Joseph Mohan Kumar, durante una emozionante cerimonia via skype che ha visto incontrarsi personalità accademiche ed illustri uomini di cultura a livello mondiale coordinati dall’ambasciatore a disposizione della Repubblica di Abcasia, Vito Grittani che ha annunciato che passata l'emergenza Covid19 saranno consegnate altre lauree ad honorem a personalità del tessuto culturale ed economico della città di Bari.

La «International Christian Tamil Literature Research Institute» sta valutando di aprire una sede di rappresentanza in Europa con sede a Bari. Diretta del Rev. Dr. S. Lawrence Adigalar e di Sua Eccellenza Prof. Dr. Piriyakumar.