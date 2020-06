Polignano, il «Libro possibile» solo su prenotazione e con il biglietto

Polignano a Mare si prepara a ospitare la XIX edizione del «Libro possibile», in programma dall’8 all’11 luglio. Il festival, organizzato dall’associazione «Artes», ha anche quest’anno come main sponsor Pirelli, è sostenuto da Regione Puglia e Comune di Polignano oltre che da altri partner pubblici e privati e sarà seguito da Sky.

L’effetto - Covid ha obbligato gli organizzatori ad abbandonare piazza Aldo Moro e il centro storico per puntare su luoghi alternativi per meglio garantire il distanziamento sociale. Le location scelte sono il lungomare Cristoforo Colombo che ha una capienza di circa 1000 posti, due postazioni all’interno dell’area portuale di Cala Ponte (rispettivamente da 300 e da 150) la «casa dei tuffi» che dispone di una quarantina di posti. Il pergolato del caffè gestito dagli organizzatori del Libro possibile, in Piazza Caduti di via Fani, ospiterà le attività riservate ai bambini.

Ancora top secret il tema e il programma del festival che verranno presentati alla stampa mercoledì 25 giugno, alle 11, nel Circolo della Vela di Bari, con l’intervento di Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia), Loredana Capone (assessore regionale all’industria turistica e culturale), Domenico Vitto (sindaco di Polignano a Mare), Aldo Patruno (direttore del dipartimento cultura della Regione Puglia), Mimmo Casillo (presidente della Selezione Casillo Srl), Emanuele Di Palma (presidente della Bcc di San Marzano), Rosella Santoro (direttrice artistica del festival), Gianluca Loliva (presidente di Artes).

«In tempi particolarmente ristretti – spiega Rosella Santoro – abbiamo organizzato una manifestazione complessa e articolata che mantiene la sua identità per le numerose piazze con diversi interventi, concentrando in poche settimane le operazioni di accoglienza e ospitalità. Si sono amplificate le problematiche per garantire la sicurezza, scegliere i luoghi e attrezzarli nel rispetto delle regole con costi lievitati».

Novità principale dell’edizione 2020, la prenotazione a pagamento: «Per poter assistere agli incontri – aggiunge Gianluca Loliva, presidente di Artes - bisognerà prenotare e acquistare il posto a sedere on line o presso il Caffè del Libro possibile a partire dal 25 giugno. Il biglietto, del costo di 3 euro giornalieri, consentirà di seguire tutti gli incontri previsti in una singola location cui bisognerà accedere entro le 20. Non ci si potrà spostare. Il ricavato sarà destinato a una finalità solidaristica».

Sul piano organizzativo, «abbiamo uno staff qualificato – aggiunge l’ingegner Loliva – che si avvarrà dell’apporto dei volontari». «Ci aspettiamo una risposta positiva da parte del pubblico» conclude la professoressa Santoro.