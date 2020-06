Gravina, immersi nella natura tra biodanza e benessere

GRAVINA - Educare e sensibilizzare alla natura e all’ambiente circostante. Danzare immersi nel pittoresco territorio murgiano tra muretti a secco, tratturi e vegetazione, per entrare in contatto con il mondo selvatico che ci circonda con sensibilità e leggerezza. Nasce così «La Biodanza SRT nel territorio murgiano», un evento di rinascita psico-fisico e di inclusione sociale che, il prossimo 21 giugno, il giorno con più luce dell'anno, chiamerà a raccolta a Gravina in Puglia, presso il bosco «Difesa Grande», gli appassionati di biodanza ma anche semplici curiosi interessati a conoscere le idee e la visione di Rolando Toro, l’antropologo creatore di questo straordinario metodo di sviluppo personale.

L'evento, promosso dalle associazioni «Micro Italia odv» e «Sportivity» arriva dopo il periodo di lockdown che ha fatto apprezzare a tutti ancor di più, il piacere di vivere a contatto con la natura e all'aria aperta. «Biodanza è un invito alla gioia di vivere, al piacere del movimento e alla scoperta di noi stessi nella relazione con gli altri e con ciò che ci circonda. Non si tratta di imparare passi particolari ma di muoversi liberamente a partire da quello che la musica muove in noi».

«La scelta del bosco non è casuale. Il bosco ha bisogno di essere vissuto ed è da qui che si vuole

ripartire, da una fruizione consapevole, dalla presa di coscienza del fatto che essere gravinese

significa anche avere il bosco dentro. Quale modo migliore di viverlo vivenciando le proprie

emozioni», spiega la giornalista Emma Grassi di «Sportivity», tra le promotrici dell'appuntamento all'insegna dell'attività fisica e del turismo all'aperto.

Variegato è il programma della giornata che, dopo il ritrovo alle 8.30, prevede anche una passeggiata escursionistica in natura guidata da Giuseppe Giglio, guida naturalistica della LIPU, e sessioni di biodanza (a cura di Angela Calabretto, insegnante titolare didatta IBF - International Biodanza Federation), specializzata in Biodanza degli elementi e Biodanza Clinica. Per iscriversi e consultare l'intero programma si può consultare la pagina Facebook di «Sportivity»