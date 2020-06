Medimex D: gli incontri con Ghemon, Sarcina, Zanotti in diretta anche sulla pagina Facebook della «Gazzetta»

Il Medimex D, la prima music conference internazionale digitale in programma promossa da Puglia Sounds, è entrato nel vivo con una serie di incontri tutti sul web, rivolti a operatori del settore e ad appassionati, e che da domani sarà possibile vedere anche in contemporanea in diretta sulla pagina Facebook della Gazzetta del Mezzogiorno. Saranno tre, infatti, gli incontri con artisti del panorama musicale contemporaneo che sarà possibile seguire in streaming, tutti condotti dal giornalista Ernesto Assante, e il primo è già domani, martedì 9 giugno, alle 18, con Ghemon e Chiara Santoro (Google Italia), dal titolo 'Una vita in streaming'. Due mesi consecutivi in casa hanno cambiato le abitudini di tutte le famiglie italiane. Mentre prima erano principalmente i giovani e gli adolescenti ad aver scelto lo streaming come mezzo principale per consumare musica e cinema, oggi lo streaming è invece entrato a far parte della vita di adulti e famiglie, che tutte le sere hanno avuto per la prima volta la necessità, non solo il bisogno, di accedere a contenuti on demand. La musica era già entrata nell’era dello streaming, ma oggi la realtà è che il mercato musicale è fatto soprattutto di questo. Se ne parlerà con Chiara Santoro e con Ghemon, star della nuova musica italiana, in bilico tra rap, soul e pop, artista emerso in questa nuova era, che con la musica digitale e la sua distribuzione in streaming ha un rapporto molto più stretto e immediato degli artisti del passato.

Il secondo appuntamento è per il 16 giugno, sempre alle 18, con con Claudio Ferrante (Artist First) e Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), dal titolo 'La crisi è indie?'. La crisi dovuta alla diffusione del Coronavirus ha messo in stop l’intera industria musicale, non solo con il blocco delle esibizioni dal vivo ma anche con la chiusura di negozi di dischi e di megastore. Tutto il mercato si è trasferito on line, anche per l’acquisto di musica. Quale sarà il futuro dall’autunno in poi? Chi potrà sfruttare al meglio la ripartenza? Che possibilità nuove si aprono per il mercato delle etichette indipendenti, per i distributori digitali, per le start up musicali. E per gli artisti tutto questo cosa significherà? La grande rivoluzione della musica italiana continuerà? E se sì, come?

Infine il 18 giugno sarà il turno di 'Le major e le crisi', un panel (sempre alle 18) con la partecipazione di Andrea Rosi (Sony) e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). I risultati del mercato discografico del 2019 sono stati eccellenti, anche per l’Italia, dove i numeri generali sono stati tutti molto positivi. Poi, la crisi dovuta alla pandemia, il blocco di tutte le attività, ha messo il freno alla corsa del mercato verso la crescita. Le uscite di molti album sono state posticipate, il lavoro sui nuovi prodotti dilatato nel tempo e i nuovi progetti messi in stand by. Ora si riparte e le grandi major che dominano il mercato immaginano le nuove strategie per riprendere il filo di un successo che ha segnato al rinascita dell’industria fonografica, con lo streaming, i concerti e molte altre iniziative. Quali sono le strade che le major imboccheranno nel futuro? E come sarà per gli artisti ricominciare a lavorare nel grande mercato? Soprattutto per chi aveva appena fatto il grande salto nella “serie A” della musica italiana?