RiaccendiilCinema: le sale di Puglia e Basilicata aderiscono al flash-mob e si illuminano per una sera

#RiaccendilCinema: è il nome dell’iniziativa che vedrà per una sera di nuovo accese le luci dei cinema in tutta Italia. Il flash mob simultaneo che riaccenderà le luci delle sale cinematografiche che contano 4.000 schermi sparsi su tutto il territorio nazionale è promosso dall’A.N.E.C. (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e sarà realizzato venerdì 8 maggio alle ore 21.00 in contemporanea con la diretta su RAI 1 della manifestazione per la premiazione della 65° edizione dei David di

Donatello presentata da Carlo Conti.

In Puglia i Cinema e i Cinema Teatri si illumineranno simbolicamente in 62 Comuni da Nord (San Giovanni Rotondo) a Sud (Tricase) passando per tutte le città dotate di strutture che contano ben 249 schermi e 38 palcoscenici. Alla iniziativa aderiscono dai grandi gruppi di gestione Multiplex (The Space , UCI, Consorzio Unici) agli esercizi indipendenti e le sale parrocchiali aderenti all’ ACEC. In Basilicata le strutture sono ubicate in 10 comuni e contano 25 schermi e 8 palcoscenici.

Giulio Dilonardo, Presidente dell’ANEC Puglia e Basilicata, ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto dell’adesione massiccia delle imprese di esercizio, dalle più piccole alle più grandi, perché questo accomuna tutti gli operatori del settore nell’individuare un percorso condiviso per riavviare le attività appena possibile. Sono oltre due mesi che le nostre sale hanno subito la chiusura

forzosa delle attività per le misure di contenimento del contagio e diventa veramente difficile guardare al futuro senza un cronoprogramma delle varie fasi dell’emergenza e senza conoscere le condizioni operative per i protocolli di sicurezza che andranno osservati. Noi dal 23 febbraio siamo in FASE 1 dell’ emergenza sanitaria e nonostante la grande vicinanza del pubblico che riconosce il ruolo che svolgiamo nelle comunità e l’attenzione delle Istituzioni, sino ad ora nessuna forma di sostegno è stata concretamente riconosciuta al settore. Nell’attesa dei decreti attuativi del Mibact proseguono le interlocuzioni

con le Regioni il cui ruolo è fondamentale per garantire ai cittadini di poter tornare a fruire di questi spazi e alle imprese di guardare con ottimismo al futuro assicurando la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Solo il convergere di più forme di incentivi a tutti i livelli istituzionali, da parte di Governo, Regione, Comune, e che contemplino forme di sostegno diretto alle imprese, liquidità, defiscalizzazione e contributi in conto gestione per la ripartenza- che sarà difficile con capienze presumibilmente ridotte e costi maggiori per garantire la salute di pubblico e personale- si potrà assicurare la restituzione di questi luoghi all’uso collettivo. Purtroppo sappiamo che non tutti ce la faranno e l’Associazione che presiedo non lascerà nulla di intentato per non spegnere neanche uno schermo. Ed è per questo che una delegazione associativa presidierà simbolicamente l’ingresso del Cinema ABC a Bari durante il Flash mob.” Nel frattempo gli esercenti non stanno fermi e puntano sulle sale all’aperto lanciando un grande progetto multidisciplinare su scala nazionale Moviement

Village – Casa del David di Donatello (ne riferiamo a parte ndr) in collaborazione con numerosi soggetti della filiera cinematografica e istituzioni, la cui diffusione sui nostri territori dipenderà sia dai protocolli sanitari che la Regione Puglia emanerà sia dal coinvolgimento di Enti e imprese del territorio.

L’Anec svolgerà un ruolo attivo in questa iniziativa, con l’obiettivo di dotare la Regione Puglia di ameno 30 schermi tra quelli che tradizionalmente svolgono le attività di arene estive e i nuovi cinema all’aperto da allestire nei mesi di Luglio e Agosto con il coinvolgimento diretto delle imprese di esercizio e per questo stiamo dialogando con Apulia Film Commission per un grande progetto pugliese ad iniziativa pubblico-privata, che valorizzi sale cinematografiche e cineporti e coinvolga tanti protagonisti della filiera cinematografica anche del territorio»