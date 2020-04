Un racconto online dell’«amore supremo»di John Coltrane

Il jazz: «L’amore supremo», per dirla alla John Coltrane. Un album del 1964, A Love Supreme appunto, con cui il sassofonista americano ha letteralmente cambiato i connotati del jazz, riuscendo anche a far avvicinare alla musica afroamericana gli estimatori della musica rock.

È proprio a quel mitico disco che domani, venerdì 1° maggio alle 18, sarà dedicata una videoconferenza organizzata dall’Associazione Nel gioco del jazz condotta dal critico della «Gazzetta» Ugo Sbisà, docente di Storia del Jazz al Conservatorio «Piccinni» di Bari e dal sassofonista Roberto Ottaviano.

Nel corso della diretta Sbisà e Ottaviano racconteranno l’album epocale di Coltrane A Love Supreme, attraverso una narrazione intrecciata con la proiezione di filmati e foto documenti. Per partecipare alla videoconferenza, basterà cliccare (qualche minuto prima delle 18 del giorno 1 maggio) sul link che sarà pubblicato su Facebook o con un messaggio WhatsApp che sarà inviato a chi ne farà richiesta. In entrambi i casi, si verrà rimandati a una pagina che propone di avviare subito la riunione cliccando sulla scritta «click here».

Ma questa del 1° maggio, sarà la degna chiusura della «Giornata Internazionale del Jazz» che, dal 2011 sotto la salvaguardia dell’UNESCO, si svolge oggi giovedì 30 aprile in tutto il mondo. Anche quest’anno, nonostante il Coronavirus, tante sono le iniziative che si terranno sul Web per celebrare questa forma d’arte internazionale che parla tante lingue, un mezzo di comunicazione che trascende le differenze di razza, religione, etnia o nazionalità.

Tra i tanti appuntamenti alcuni vedono coinvolto la scuola di musica «Il Pentagramma» di Giudo Di Leone. «Mai come quest’anno – commenta il chitarrista e direttore del Pentagramma -, il valore di una giornata dedicata a una forma d’arte è forte. L’International Jazz Day ricorda i 120 anni di storia di grandi musicisti, ma si spera che qualcuno dia il giusto riconoscimento anche ai jazzisti di oggi».

E veniamo agli appuntamenti a iniziare dalle 19 quando i Capitani Coraggiosi Radio, ovvero Gianni Molinari, Francesco Scaramuzzi, Francesco Ambruosi e Rino Di Bartolo, proporranno una puntata della loro nota trasmissione in onda su Facebook e Youtube, nella quale si esibiranno in diretta lo stesso Guido Di Leone insieme con altri talenti del jazz pugliese: Nico Catacchio, Mimmo Campanale, Roberto Ottaviano, Alberto Di Leone, Aldo Di Caterino, Gianlivio Liberti, Bruno Salicone, Bruno Montrone, Francesca Leone, Serena Fortebraccio, Patty Lomuscio, Serena Grittani, Giusti Mitrano, Alberto Parmegiani e Gianluca Renzi.

Un altro importante appuntamento, stasera a partire dalle 21 sui canali Facebook e Youtube, è «In the path of Gianni Lenoci». L’evento, organizzato dall’associazione Culturale Musicale Gianni Lenoci e Contrada100 - Circolo Arci Monopoli è un modo per celebrare il Jazz Day, ma anche il pianista e compositore monopolitano scomparso prematuramente a settembre scorso. L’anno scorso Lenoci, era stato il promotore della giornata del Jazz Day apprezzato anche dall’Ambasciatore dell’UNESCO Herbie Hancock. L’evento in streaming vedrà la partecipazione di ospiti e artisti quali Tiziana Ghiglioni, Gianni Mimmo, Vittorio Gallo, Pierpaolo Martino, Francesco Massaro, Nicola Gaeta, Stefano Zenni, Gabriele Rampino, Augusto Ponzio, Roberto Ottaviano, Ugo Sbisà e il contributo video di molti altri artisti. A presentare e moderare gli interventi Domenico Di Leo insieme a Domenico Lenoci, figlio Gianni.