Coronavirus, il Teatro Petruzzelli avvia procedure per rimborso biglietti

BARI - Chi ha acquistato i biglietti per gli spettacoli annullati o sospesi, previsti dal 5 marzo al 3 aprile, organizzati dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, potrà scegliere se utilizzare l’importo versato, ove possibile, su altri eventi della Fondazione in programma al Teatro Petruzzelli nei prossimi mesi, inviando richiesta via mail, corredata dalla scansione dei biglietti, all’indirizzo botteghino@fondazionepetruzzelli.it, oppure richiedere entro il 6 aprile 2020 il rimborso degli stessi secondo delle precise modalità. Lo spiega in una nota la Fondazione Teatro Petruzzelli.

Per il momento si parla solo di rimborso dei singoli biglietti, nel rispetto delle tempistiche previste per questa procedura. Le procedure dedicate agli abbonati verranno comunicate dopo la riapertura del Teatro ed è già stato sottoscritto un piano di recupero approvato in sede di Consiglio di Indirizzo. Per i biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro Petruzzelli, online sul sito www.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket le richieste di rimborso potranno essere effettuate compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo disponibile nella sezione «Botteghino" del sito www.fondazionepetruzzelli.it ed inviandolo via mail a botteghino@fondazionepetruzzelli.it e in copia conoscenza a ragioneria@fondazionepetruzzelli.it. In allegato alle mail dovranno essere inviate anche le scansioni dei biglietti per cui si richiede il rimborso che avverrà tramite bonifico bancario. Per gli acquisti effettuati attraverso l’Ufficio che si occupa delle prenotazioni dei gruppi del Teatro Petruzzelli il modulo va invece inviato via mail a prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it e in copia conoscenza sempre a ragioneria@fondazionepetruzzelli.it). Anche in questo caso alla mail dovranno essere inviate anche le scansioni dei biglietti per cui si richiede il rimborso che avverrà tramite bonifico bancario.

Nelle procedure indicate è incluso anche il rimborso o la sostituzione dei biglietti per il recital del pianista Arcadi Volodos, previsto in data primo marzo e annullato per motivi di salute dell’artista. I biglietti originali dovranno essere conservati e restituiti successivamente al Botteghino del Teatro Petruzzelli, integri in ogni parte.