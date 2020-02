Galatina, il sindaco adotta Nocciolino e lo battezza «cane di quartiere»

GALATINA - Nocciolino torna ad essere un cane libero di vagare sul territorio alla ricerca di una carezza e tanto affetto. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che aveva visto involontario protagonista un cane di razza meticcia molto conosciuto ed amato in città. Identificato con il nome di Nocciolino proprio per il suo carattere docile ed affettuoso, amava girovagare da un capo all’altro della città; questa sua intraprendenza, però, lo aveva fatto spingere fino a Cutrofiano. Quella presenza inattesa e la grossa taglia del cane aveva però impensierito qualcuno che, non conoscendo la sua indole docile ed affettuosa, aveva pensato bene di rivolgersi alle autorità sanitarie. Dopo essere stato accalappiato, Nocciolino è stato identificato per la presenza di un regolare microchip ed è stato trasportato presso un rifugio per cani. La notizia della sua cattura ha fatto immediatamente il giro fra le tante persone che lo avevano simbolicamente adottato; un tam tam che si è scatenato sui social con la richiesta di una liberazione per il simpatico animale e per un suo ritorno a Galatina. La richiesta non è passata inosservata ed è stata accolta, dopo poche ore, dal sindaco Marcello Amante che ha fatto disporre dal responsabile del Nucleo di Polizia giudiziartia, edilizia, ambientale, Giuseppe Notaro, l’immediata reimmissione sul territorio di Nocciolino, che ora è tornato libero; avrà un collare che reca il numero di telefono dell’Associazione A.N.T.A. che avrà il compito di intervenire in caso di necessità per evitare ulteriori vicissitudini per un cane che da tempo è nel cuore di molti cittadini.