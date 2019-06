Olimpiadi invernali 2026: la parodia social è tutta Made in Puglia

Già nel 2017, in occasione della straordinaria nevicata che colpì la Puglia, era nata la pagina Facebook "Toritto 2017" (parodia di Torino 2006), che aveva incontrato immediatamente enormi consensi sul web, raccogliendo video sulla neve e performance esilarante di curiosi sport invernali. Poi, qualche mese fa, era stato il turno di Nochi 2019 (da leggere "Noci"), sulla falsariga di Sochi: l'esperimento aveva funzionato, e anche quest'anno le condizioni meteorologiche erano state favorevoli, regalando un paio di giorni di nevicate abbondanti. E proprio poche ore fa, quando a Losanna è stato dato l'annuncio dell'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all'Italia, al tandem Milano - Cortina, la pagina Facebook non ha perso tempo, e ha lanciato la "contro-Olimpiade" made in Puglia, Miggiano - Gravina 2026. Di tempo per la preparazione atletica, ce n'è. E i commenti sono già esilaranti.