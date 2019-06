Polignano, il «miracolo» Pescaria dei panini di pesce: 7 mln di fatturato in 4 anni

Pescaria, un ristorante fast food che ha fatto la fortuna con i panini gourmet di pesce a Polignano a mare, in quattro anni è arrivata a fatturare 7,4 milioni di euro con tre locali. Dà lavoro a 110 persone e raggiunge tre milioni di utenti unici al mese anche grazie alla comunicazione social.

L’idea, nata nel 2015, da un imprenditore del settore ittico (Bartolo L’Abate) di iniziare una propria attività, ha preso successivamente forma grazie all'intuizione di un suo consulente di comunicazione, Domingo Ludice, che suggerì di servire panini a base di pesce, un tipico piatto locale. A loro si unì in seguito lo chef Lucio Mele per elaborate un menù di mare e terra legato al territorio. Decisero di aprire Pescaria in un piccolo locale nella cittadina pugliese che conta 15mila abitanti.

«Il nome lo abbiamo deciso dopo un concorso online in cui abbiamo messo in palio 100 euro - spiega Domingo Ludice - una settimana prima dell’apertura, avvenuta il 25 maggio, abbiamo postato su Facebook la foto di un panino con la tartare di tonno. Pensavamo che all’inaugurazione venissero solo i parenti, invece sono arrivate 500 persone».

Da allora, Pescaria ha deciso di investire prevalentemente nella comunicazione e pubblicità social diventando una case history per i vertici di Facebook che ha citato il caso Pescaria nei suoi Earning calls, i comunicati trimestrali redatti dai top manager Fb e divulgati all’interno dell’azienda, per l’uso virtuoso della piattaforma.

A quattro anni dal lancio, Pescaria ha aperto quattro ristoranti: quello di Polignano si è spostato in una sede più grande, poi è sbarcato a Milano con due ristoranti, di recente a Trani (sempre in Puglia, in riva al mare per una sede estiva) e il prossimo settembre a Torino. Ha una media di 500 clienti giornalieri per singolo punto vendita. Insomma, può essere considerato gli esperimenti più riusciti del Fast Food Made in Italy. Ed è in arrivo anche a Roma.