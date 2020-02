Al via settimana Milano Moda Donna

MILANO - Presentata a Palazzo Marino la prossima edizione di Milano Moda Donna, un ricco programma che vedrà in passerella, sino 24 febbraio 2020, 56 sfilate, 96 presentazioni, due presentazioni su appuntamento e 34 eventi tra arte, moda e cultura.

A lanciare il calendario delle sfilate e i numerosi eventi correlati, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale con il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. Illustrata anche la rinnovata collaborazione tra il Comune di Milano e la Camera Nazionale della Moda Italiana, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi per la realizzazione di iniziative culturali e azioni condivise a sostegno dell’intero comparto moda per il biennio 2020-2021.

Intesa che, oltre a confermare l’utilizzo della Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale per la presentazione delle collezioni dei giovani stilisti esordienti e per gli eventi istituzionali, prevede anche l'apertura alla moda di diversi luoghi d’arte e della cultura milanese. Questo consentirà di promuovere e valorizzare il grande patrimonio cittadino grazie ad appuntamenti aperti che, unendo moda, arte, cultura e creatività, renderanno le settimane milanesi appuntamenti unici nel panorama globale e consolideranno il ruolo di Milano quale "place-to-be" per tutti gli operatori del sistema.